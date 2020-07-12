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    Elazığ’da yakıt tankeri devrildi

    Elazığ’da yakıt tankeri devrildi, olası bir facianın eşiğinden dönüldü.
    • İHA
    • 12.07.2020 - 19:09
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    Elazığ’da yakıt tankeri devrildi

    Elazığ’da, merkeze bağlı Kuzey Çevre Yolu'nda  A.Ö. idaresindeki mazot dolu yakıt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

    Kazada yara almayan sürücü kendi çabalarıyla araçtan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    YOL TRAFİĞE KAPATILDI

    Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de olası bir duruma karşı önlem aldı.
    Tanker, vinç yardımı ile kontrollü bir şekilde kaldırıldı.

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