Elazığ'da yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Elazığ’da bir kişi çay ocağında oturan husumetlilerine tabanca ile ateş etti. Olayda 2 kişi yaralandı.

İHA Elazığ'da merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Şehit Hasan Sabri Sokak'ta, kimlikleri öğrenilemeyen bir grup, çay ocağında oturan husumetlilerini gördü. Şüpheli, 2 kişiyi yaraladı, olay yerinden kaçtı Belinden çıkardığı tabanca ile çay içen 2 kişiyi yaralayan zanlı olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheliler aranıyor Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan zanlı veya zanlıların bulunması için çalışma başlattı.