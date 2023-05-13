Elazığ'da yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
İHA

Elazığ'da merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Şehit Hasan Sabri Sokak'ta, kimlikleri öğrenilemeyen bir grup, çay ocağında oturan husumetlilerini gördü.

Şüpheli, 2 kişiyi yaraladı, olay yerinden kaçtı

Belinden çıkardığı tabanca ile çay içen 2 kişiyi yaralayan zanlı olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Şüpheliler aranıyor

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan zanlı veya zanlıların bulunması için çalışma başlattı.