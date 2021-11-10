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    Elazığ’daki 10 Kasım töreninde kız öğrencinin duygusal anları

    Bir ilkokulda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma programında kız öğrencinin ağlaması, herkesi duygulandırdı.
    • İHA
    • 10.11.2021 - 13:10
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 14:18
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    Elazığ’daki 10 Kasım töreninde kız öğrencinin duygusal anları

    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83’ncü yılında tüm yurtta olduğu gibi Elazığ’da da anıldı.

    Bu kapsamda saat 09.05’te Koç İlkokulu’nda anma töreni gerçekleşti.

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    Tören esnasında 3’üncü sınıf öğrencisi Elif Bulem Tosun, gözyaşlarını tutamadı.

    Sınıf öğretmeni Efraim Öztürk’ün ‘Neden ağlıyorsun?’ sorusuna, ‘Duygulandım’ diyerek cevap veren Elif Bulem Tosun, törende bulunan herkesi de duygulandırdı.

    Elazığ’daki 10 Kasım töreninde kız öğrencinin duygusal anları VİDEO

    Elazığ’daki 10 Kasım töreninde kız öğrencinin duygusal anları #1

    Elazığ’daki 10 Kasım töreninde kız öğrencinin duygusal anları #2

    Elazığ’daki 10 Kasım töreninde kız öğrencinin duygusal anları #3

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