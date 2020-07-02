Elazığlı genç girişimci, evini ipek böceklerine açtı

Elazığ'da ipek böceği yetiştiriciliği yapan Şule Gül, 'besleme evi' olarak kullanmayı planladığı yer, depremde ağır hasar görünce, ailesiyle yaşadığı dubleks evi ipek böcekleriyle paylaşıyor.

Elazığ'ın Akçakiraz beldesine bağlı Yenice köyünde ailesiyle yaşayan 23 yaşındaki Şule Gül, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olduktan sonra arkadaşının tavsiyesiyle ipek böceği yetiştiriciliğine yöneldi.

Gül, "Elazığ'da İpek Böceği Yetiştiriciliğinin ve İpekli Dokumaların Yeniden Hayata Geçirilmesi Projesi" kapsamında Kozabirlik'ten ücretsiz 100 bin ipek böceği larvası aldı.

Besleme evi olarak köydeki eski evlerini kullanmayı planlayan ancak buranın 24 Ocak'taki depremde hasar görmesi üzerine yeni yer arayışına giren Gül, yer bulamayınca yaşadıkları dubleks evin üst katında ipek böceği yetiştiriciliğine başladı.

BİR ODA HARİÇ TÜM ODALARI BÖCEKLERE AÇTILAR

Ancak kısa sürede çoğalan ipek böcekleri üst kata sığmayınca, Gül ailesi oturdukları evin bir odası hariç diğer tüm odaları ile mutfağı ipek böcekleriyle paylaşmaya başladı.

Gül ailesinin dut yaprağı ile besledikleri ipek böcekleri, evin odalarında, masa üstlerinde, kapı aralarında koza örüyor.

İpek böcekleri ile iç içe yaşam süren Gül ailesi, yaklaşık 5 gün sonra hasat edecekleri kozaları satarak emeklerinin sonunda iyi bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

"İLK BAŞTA TUHAF GELDİ"

Gül, ipek böceği yetiştiriciliği için eğitim aldığını, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce verilen 110 dut fidesini bahçelerine ektiklerini söyledi.

"Evde odalarımızın tamamı ipek böcekleriyle doldu. Koza yapıyorlar. Sadece bir odayı kendimize ayırdık." diyen Gül, böceklerden korkmasına ve ilk defa bu işi yapmasına rağmen başarıyla gerçekleştirdiğini aktardı.

Üniversiteden mezun olan gençlerin kendi işini kurabileceğini belirten Gül, şöyle devam etti:

"Aslında evde besleme düşüncesi başta bana biraz itici geldi, böceklere karşı korkum vardı, çok cazip gelmiyordu. Yaklaşık 45 gündür böceklerle iç içe yaşıyoruz. Sadece bir odada böcekler yok, bunun dışında merdiven boşlukları, mutfak, oturma odası, evin her alanında varlar. İlk başta tuhaf geliyordu sesleri ama bir süre sonra alıştık. Belki gittiklerinde kendimizi boşlukta hissedeceğiz."

Gül, hedefinin gelecek yıl için özel besleme evini kurarak, bu işten maksimum düzeyde kazanç elde etmek olduğunu ifade etti.

"KIZIMIZ İSTEDİ, KIRAMADIK"

Anne Hatice Gül de kızı için ipek böceği yetiştiriciliğinin gelir kapısı olduğunu dile getirdi.

Eli bir iş tutsun diye kızları için evi ipek böceklerine tahsis ettiklerini aktaran anne Gül, "Kızımız isteyince onu kıramadık. Evimizi ipek böceklerine açtık. Şule'ye destek olduk. Tek odayı kendimize ayırdık ama çok mutluyuz. Bu işi başarıyla sonuna getirdik." diye konuştu.