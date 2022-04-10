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    Elazığlı gençten 2 gündür haber yok

    Bedensel engelli ve sağ ayağı topallayarak yürüyen 29 yaşındaki gencin ailesi, görenlerin haber vermesini bekliyor.
    • İHA
    • 10.04.2022 - 10:06
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    Elazığlı gençten 2 gündür haber yok

    Elazığ’ın Baskil ilçesi Koçyolu köyünde yaşayan Orhan Kürüm (29), Cuma günü sabah saatlerinde evinden çıktı.

    Akşama kadar eve dönmeyen Kürüm’ü merak eden ailesi, ona ulaşmaya çalıştı.

    Arayıp, bulamadılar

    Kürüm’e ulaşamayan ailesi kendi imkanları ile aramalar yaptı ancak sonuç alamadı.

    Bunun üzerine durum jandarma ve polise de bildirildi.

    Gencin bulunması için ekiplerin çalışma yaptığı öğrenildi.

    Elazığlı gençten 2 gündür haber yok #1

    “Bedensel engelli ve sağ ayağı topallayarak yürüyor”

    Görenlerin bilgi vermesini isteyen ağabeyi Mesut Kürüm, “Cuma günü sabah çıktı ve bir daha haber alamadık. Bedensel engelli ve sağ ayağı topallayarak yürüyor. Aynı zamanda psikolojik olarak da iyi değildi. Saçını kazıtmış ve kirli sakallı. Üzerinde mavi pantolon ve siyah mont vardı. Jandarma ve polis tarafından şu anda aranıyor. Görenlerin haber vermesini istiyoruz.” dedi.

    Elazığlı gençten 2 gündür haber yok #2

    Elazığlı gençten 2 gündür haber yok #3


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