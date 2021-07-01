Elektrik fiyatlarına yüzde 15, doğalgaza yüzde 12 zam

Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapılırken, doğalgaza da yüzde 12 zam geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun açıklamasına göre, elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeniyle tarifelerde değişikliğe gidildi.

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN YÜZDE 15 ZAMLI

Buna göre, nihai elektrik satış fiyatında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone grupları için yüzde 15 zam yapıldı.

Bu kapsamda, 1 Temmuz itibarıyla mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödeyecek.

DOĞALGAZA DA YÜZDE 12 ZAM

Doğalgazda temmuz ayı için konut abonelerinin tarifesine yüzde 12, sanayi grubu tarifesine yüzde 20 ve elektrik üretim santrallerinin tarifesine de yüzde 20,2 zam yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, haziranda geçerli olan tarifeye göre yüzde 12 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olurken, sanayi aboneleri için bu miktar yüzde 20 artışla 1783 lira 354 kuruşa yükseldi.

Elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğalgazın fiyatı ise yüzde 20,2 artarak 2060 lira oldu.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.