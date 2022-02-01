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    Elektrikte tüketim miktarının güncellenmesi kararı Resmi Gazete'de

    Meskenlerde 5 kWh olan tüketim miktarının, 7 kWh olarak güncellenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • İHA
    • 01.02.2022 - 02:24
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    Elektrikte tüketim miktarının güncellenmesi kararı Resmi Gazete'de

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na ilişkin kurul kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    ELEKTRİKTE TÜKETİM MİKTARI, 7 KWH OLARAK GÜNCELLENDİ

    Buna göre, Enerji Piyasa Düzenleme Kurulunun 31/01/2022 tarihli toplantısında;31/12/2021 tarihli ve 10707 sayılı Kurul Kararı ile mesken alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kWh olarak belirlenen tüketim miktarının, 1/02/2022 tarihinden itibaren düzenlenecek faturalar için günlük ortalama 7 kWh olarak güncellenmesine karar verildiği belirtildi.

    Elektrikte tüketim miktarının güncellenmesi kararı Resmi Gazete de #1


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