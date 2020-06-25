İstanbul'un en işlek yolunda aşırı yükle motora binen yolcunun, trafiği tehlikeye atma anı kamerada...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyadüğü üzerinde Edirne istikametinde seyir halinde görülen motosikletteki yolcunun, bir elinde valiz bir elinde koliyle yolculuk yaptığı görüldü.

TEHLİKEYİ KOVALADI

Tedbirsiz şekilde motosiklet ile fazla yük taşıyan yolcu, dakikalarca kontrolsüz bir biçimde hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Elinde bavul, altında motorla İstanbul trafiğine çıktı - ViDEO

Olay anında şaşkınlığını gizleyemeyen diğer sürücüler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.