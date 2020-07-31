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    Elini sokan arıyı bıçaklamak istedi, hastanelik oldu

    Elini sokan arıyı bıçaklamak istedi, hastanelik oldu

    Kocaeli'de kurbanlık hayvanı keserken kolunu sokan arıya bıçakla müdahale etmek isteyen kasap, elini kesti.
    • İHA
    • 31.07.2020 - 11:12
    • Güncelleme : 31.07.2020 - 11:12
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    Elini sokan arıyı bıçaklamak istedi, hastanelik oldu

    Tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli’de de Kurban Bayramı’nın ilk gününde acemi kasaplar hastanelere akın etti.

    Kurban kesmeye çalışırken elindeki bıçak veya satırla kendini yaralayan ya da hayvanın tekmesiyle yaralanan vatandaşlar hastanelere koştu.

    Ambulans ya da kendi imkanları ile hastanelere gelen vatandaşlar hastanelerin acil ünitelerinde tedavi altına alındı.

    ARIYI UZAKLAŞTIRIRKEN ELİNİ KESTİ

    İzmit ilçesinde kurbanlık keserken kolunu sokan arıyı uzaklaştırmaya çalışan Yüksel İnce isimli kasap ise elini kesti. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gelen İnce’nin eline dikiş atıldı.

    Tedavisinin ardından taburcu edilen İnce, “Kurbanımızı kestik. Eti parçalarken elimi arı soktu. Onu kovalamaya çalışırken bıçak elime değdi. Ciddi bir şey yok. Birkaç dikiş atıldı. Allah beterinden korusun.” dedi.

    Acemi kasap elini sokan arıyı bıçakla uzaklaştırmak isterken hastanelik oldu

    Elini sokan arıyı bıçaklamak istedi, hastanelik oldu #1

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