Elmacı Dede bu kez Kayseri 1. Komando Tugayı'nda

Elmacı Dede bu kez Kayseri 1. Komando Tugayı'nda

'Elmacı Dede' olarak bilinen ve yetiştirdiği elmaları yurdun dört bir köşesindeki Mehmetçiğe ikram etmek için kilometrelerce yol giden Muhammet Yılmaz, bu kez Kayseri 1. Komando Tugayı'ndaydı.

Hafif ticari aracına yüklediği elmalarla yaklaşık 600 kilometre yol kat ederek Denizli'den Kayseri'ye gelen 70 yaşındaki Muhammet Yılmaz, kent girişinde konuştu.

"FIRAT KALKANI" BAŞLADIĞINDA YOLA ÇIKTI

Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığı gün, Mehmetçiğe moral vermek için yola çıktığını ve o günden sonra kendisini bu işe adadığını söyleyen Yılmaz, askerlerin de kendisini çok sevdiğini aktardı.

Yılmaz, "Bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları, Kapan-3 Kavaklı, Kıran ve Pençe-Kaplan operasyonlarına katılan askerlere elma, kayısı ve tatlı götürdüm. Bu ikramlarla askere moral vermek istiyorum. En son Yunanistan sınırındaki birlikleri ziyaret ettim ve onlara elma götürdüm." dedi.

"MEHMETÇİK'İN MÜCADELESİNE ŞAHİT OLDUM"

Kayseri 1. Komando Tugayının, Güneydoğu'da yürüttüğü bir operasyon sırasında, birliklerin konuşlandığı karargaha da elma götürdüğünü, kahraman Mehmetçiğin mücadelesine şahit olduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Terörle mücadelede birçok operasyona katılıp, kahramanca mücadele eden 1. Komando Tugayını ziyaret etmek ve elma ikram etmek için Kayseri'ye geldim. Onların oradaki zorlu yaşamına ve verdikleri mücadeleye şahitlik ettim. Elmaları kendim üretiyorum. İki elma bahçem var.





"HEDEFİM KIZIL ELMA"

Bahçenin birisini komple askerlere adadım. Oradan gelen elmayı hep askerlere götürüyorum. Kendimi de vatanım, bayrağım ve alemi İslam için adadım. Şehit olasıya kadar bu yolda olacağım. Benim hedefim 'Kızıl Elma'. 'Kızıl Elma' da güneşin doğduğu yerden güneşin battığı yere kadardır."