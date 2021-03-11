Emekli Orgeneral Edip Başer yaşamını yitirdi

Başer’in vefatını eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ "Sevgili abim Emekli Orgeneral Edip Başer'i kaybettik" diyerek duyurdu.

79 yaşında vefat eden Emekli Orgeneral Halit Edip Başer'in sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, sosyal medya hesabından emekli Orgeneral Edip Başer'in vefat ettiğini bildirdi. Başbuğ, üzüntüsünü şu ifadelerle dile getirdi:

"ÜZÜNTÜMÜZ ÇOK BÜYÜK"

"Genç rütbelerden beri beraber olduğumuz, kendisini tanımaktan her zaman onur duyduğum, değerli komutanım, sevgili abim, Emekli Orgeneral Edip Başer’i kaybettik. Üzüntümüz çok büyük."

2002 YILINDA EMEKLİ OLMUŞTU

Genelkurmay İkinci Başkanlığı ve 2. Ordu Komutanlığı görevlerinde bulunan Başer, 2002 yılında emekli olmuştu.

