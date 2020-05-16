Emel Müftüoğlu'na yavru ayı saldırdı

Ünlü şarkıcı ayı yavrusunun elini ısırdığı anları sosyal medya hesabından, "Şimdi sizi çok güldürücem" notuyla paylaştı.

Koronavirüs nedeniyle vaktinin çoğunu evde geçiren ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Hayvanlara olan sevgisiyle bilinen Müftüoğlu, ayı yavrusunu severken saldırıya uğradı.

YAVRU AYI ELİNİ ISIRDI

Instagram hesabı üzerinden ayı yavrusunun saldırdığı anları paylaşan Müftüoğlu, "Şimdi sizi çok güldüreceğim... O biiip sesi can havliyle ayı arkadaşıma ettiğim hakaretti ama sonra kendisinden ve ailesinden özür diledim valla" notunu düştü.

Ayı yavrusunun elini ısırmasıyla Müftüoğlu'nun korkarak kaçtığı görüldü.

Yavru ayı Emel Müftüoğlu'nun elini ısırdı