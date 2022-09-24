Öğle saatlerinde yoldan geçen taksiler, kendilerini durdurmak isteyen vatandaşları 'değişim saati' bahanesiyle aracına almazken, bazı sürücüler ise kısa mesafe için yüksek fiyat talep etti.

Yolcu ayırt eden taksiciler bu kez farklı bir şekilde gündem oldu.

İstanbul’da yaşanan taksi problemi, vatandaşlarla sürücüleri birbirine düşürmeye devam ediyor.

Megakentin en işlek bölgelerinden biri olan Eminönü'nde yeni bir taksi krizi yaşandı.

Boş taksiler durmadı

DHA'nın aktarımına göre; yerli ve yabancı vatandaşların iddialarına göre, bölgedeki taksiler öğle saatlerinde yolculara durmadı.

Öte yandan taksicilerden bazılarının ise kısa mesafe için yüksek fiyatlar talep ettiği belirtildi.

"Eminönü'nden Beyoğlu'na 150 TL istedi"

Taksi bekleyen yolcu Necip Çakar, "15 dakikadır bekliyorum, hiçbir taksi almıyor. Yanımızda yaşlı var yürüyemiyor ama hiçbiri durmuyor. Az önce bir taksi durdu Eminönü'nden Beyoğlu'na 150 TL istedi. 'Ters mesafe, değişim yapacağım, trafik var' gibi bahaneler uyduruyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Eminönü'nde boş taksiler yerli ve yabancı yolculara durmadı VİDEO



"Müşteriler kısa mesafe için yüksek ücret teklif ediyor"

Taksi şoförü İsmet Sarı, "Değişim saati 14-15 maksimum 16.00 arasıdır, bunun dışında söylenenler yalandır. Trafikten dolayı kimse bir yere gidemiyor. Müşteri binmek zorunda kalıyor, taksici alamıyor. Önce taksimetreye adalet getirsinler sonra almayan taksicilerle alakalı problem çıkarsınlar. Her zaman taksimetre açılmasını istiyoruz, tavsiye ediyoruz. Her meslekte olduğu gibi çürük elmalar bizim mesleğimizde de var. Bazen müşteriler kendileri kısa mesafe için yüksek ücret teklif ediyor. Buradan Taksim en fazla 50-60 TL yazar, fazla isteyenleri vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" şeklinde konuştu.

"Eminönü'nden Bebek'e bizden 50 Euro istediler"

Taksi durağında bekleyen İspanyol turist, "Deniyoruz ama durduramıyoruz. Çok pahalı Eminönü'nden Bebek'e bizden 50 Euro istediler. Turist olduğumuz için böyle biliyorsunuz. Biz tamamıyla şaşkınız, nasıl gideceğimizi, gideceğimiz yere ne kadar ödeyeceğimizi bilmiyoruz. Burada dolaşıp neler olacağını göreceğiz" dedi.

"Fiyat trafiğe de bağlı"

Bu sırada yanlarına gelen bir taksiyi durduran turistler, arabanın camından taksiciyle konuştu. Taksi şoförü, "Ne yazarsa ona gideceğiz. Fiyat trafiğe de bağlı. Taksim'den Bebek'e yaklaşık 70 yazıyor, Eminönü'nden de 100 lira yazabilir diye düşünüyorum" dedi.

Turistlerden 50 Euro istendiği iddiasını duyduktan sonra ise taksici "Yapmayın, olmaz, şakadır. Taksimetre o mesafelere 100 lira civarı yazar" cevabını verdi.