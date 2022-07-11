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    Eminönü'nde vapur sırası

    Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, sahillere akın edince vapur seferlerinde yoğunluk yaşandı. Boğazın tadını çıkartmak isteyenler yoğunluğa rağmen sıra bekledi.
    • 11.07.2022 - 15:29
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 15:37
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    Eminönü'nde vapur sırası

    İstanbul, Kurban Bayramı’nın belki de en yoğun günlerinden birini yaşadı.

    Bayramı megakentte geçirenler sahillere akın etti.

    Sıradan çıkmadılar

    Özellikle Anadolu Yakası'na geçmek ve Boğaz turu yapmak isteyenler Eminönü'nde yoğunluğa neden oldu.

    DHA'nın haberine göre Boğaz'ın tadını çıkartmak isteyenler yoğunluğa rağmen sıra bekledi.

    “Dünya buraya akın etmiş gibi”

    Bahçelievler'den Üsküdar'a gitmek için yola çıktıklarını söyleyen Fatma Aksu, “Kurbanımızı kestik, ailelerimizi ziyaret ettik, şimdi de kuzenlerimizle gezmeye gidiyoruz. Bugün çok aşırı bir kalabalık var. Dünya buraya akın etmiş gibi.” dedi.

    Eminönü nde vapur sırası #1

    “İnsanlar tatile gitti diye düşünüyorduk ama...”

    Anadolu yakasına geçmek için vapur sırası bekleyen Ümmügül Soğukpınar ise “Biz insanlar tatile gitti diye düşünüyorduk ama herkes Eminönü'nü tercih ediyor. Deniz havası almayı seviyoruz.” diye konuştu.

    Eminönü'nde vapur sırası VİDEO

    Eminönü nde vapur sırası #2

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    Eminönü nde vapur sırası #4

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    Eminönü nde vapur sırası #6

    Eminönü nde vapur sırası #7

    Eminönü nde vapur sırası #8

    Eminönü nde vapur sırası #9


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