'Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi'yle engellilerin yüzü güldü Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesinin projesi kapsamında hayırsever desteğiyle 150 engelliye akülü araç hediye edildi.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün 2017 yılında uygulamaya koyduğu ve geleneksel hale getirdiği 'Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi'nin 5. Etabı 23 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşti.

Benzer organizasyonlarda toplamda 1300 den fazla akülü araç hediye eden Ceha Büro Mobilyaları Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever iş insanı Çetin Şen'in iş birliğinde kura ile belirlenen engelli vatandaşlara emniyet destekli 150 akülü araç hediye edildi.

"Engelli vatandaşlarımız kendilerini daha özgür hissedecek"

Akülü araç dağıtım programında konuşan Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, şunları söyledi:

Engelli vatandaşlarımızın kendilerini daha özgür hissetmelerini sağlamak, sosyal hayat içerisindeki varlıklarına katkı sağlayabilmek adına bu yılki projemizi 150 akülü araç ile destekliyoruz.

6 yılda toplam 714 araç hediye edildi

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, 2017 yılında uygulamaya konan proje kapsamında bugüne kadar 714 engelliye akülü araç dağıtıldığını söyledi.

"Engeller kalktıkça yüzler gülecek"

Karabörk, "Biz inanıyoruz ki engeller kalktıkça yüzler gülecek. Yüzleri güldüren, hayata değer katan herkese ve projemizden maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen hayırseverimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.