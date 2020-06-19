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    Emniyet'te amir sınıfı terfileri

    Emniyet Teşkilatı amir sınıfı personelinin, 2020 yılına ilişkin terfileri belli oldu.
    • AA
    • 19.06.2020 - 01:03
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    Emniyet'te amir sınıfı terfileri

    Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yüksek ve Merkez Değerlendirme kurullarının, Emniyet Teşkilatı amir sınıfı personelinin 2020 yılına ilişkin terfi değerlendirmeleri sonuçlandı.

    3 BİN 27 PERSONEL KOMİSERLİĞE TERFİ ETTİ

    Değerlendirme sonucu, 230 personel 2. sınıf emniyet müdürlüğüne, 268 personel 3. sınıf emniyet müdürlüğüne, 115 personel 4. sınıf emniyet müdürlüğüne, 113 personel emniyet amirliğine, 276 personel başkomiserliğe ve 3 bin 27 personel komiserliğe terfi ettirildi.

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