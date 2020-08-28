Dolar
7.3315
-0.3479%
Euro
8.7225
0.2459%
Altın
1964.62
1.8148%
Borsa
1100.55
-0.7556%
G. Altın
463.038
1.5699%
Bitcoin
84825.46
1.7118%
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    Emniyet'ten KAAN uygulaması

    Özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk kuvvetleri ile etkili iletişiminin sağlanması amacıyla başlatılan Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş birliği ve Entegrasyon Projesi faaliyete geçti.
    • AA
    • 28.08.2020 - 22:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Emniyet'ten KAAN uygulaması

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, KAAN uygulamasıyla özel güvenlik görevlilerinin çalıştıkları kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma alanları başta olmak üzere tüm alanlarda etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunularak halka verilen güvenlik hizmetinin kalitesinin artırılması amaçlandı.

    Emniyet ten KAAN uygulaması #1

    PİLOT İL İSTANBUL

    Pilot il olarak seçilen İstanbul'da uygulamaya başlanan KAAN projesi, sonrasında 30 büyükşehir statülü ilde hayata geçirildi.

    Emniyet ten KAAN uygulaması #2

    51 DE DAHA UYGULANACAK

    Projenin kalan 51 ilde de uygulamaya geçirilmesi için KAAN projesinde görev alacak ve gerekli koordineyi sağlayacak genel kolluk ve özel güvenlik görevlileri eğitimi tamamlandı.

    Emniyet ten KAAN uygulaması #3

    KAAN uygulaması, 5 Ağustos itibarıyla da ülke genelinde 2 bin 503 ayrı noktada 68 bin 727 özel güvenlik görevlisi ve 11 bin 574 genel kolluk personeliyle yürütülmeye başlandı.

    Emniyet ten KAAN uygulaması #4

    Görüş Bildir