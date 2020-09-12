Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Yeni müjdeler yakın

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den her an yeni müjdeler alınabileceğini aktardı.

Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin ardından enerji noktasında atılan büyük adımlarla birlikte çalışmalar da son hızla devam ediyor.

Enerji faaliyetlerine ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de her an yeni bir müjde ile karşılaşılabileceğini duyurdu.

"YENİ MÜJDELER YAKIN"

Bakan Fatih Dönmez, "Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır." ifadeleri ile her an yeni bir müjde ile karşılaşılabileceğini belirtti.

YENİ GEMİNİN ADI 'ERTUĞRUL GAZİ'

Fatih Dönmez, "İki yıl önce Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla siparişini verdiğimiz Türkiye'nin yeni Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Gemisi, yıl sonunda inşallah Türkiye'de olacak. Cumhurbaşkanımız, gemimize 'Ertuğrul Gazi' ismini verdiler." ifadelerini kullandı.

SORUMSUZLUKLARIN KARŞILIĞI VERİLECEK

Bakan Fatih Dönmez, "Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı ve hukuku olmayan bölge dışı aktörlerin, birlik içerisinde liderlik oynama hevesleri eğer sorumsuzca davranışlara neden olursa elbette bunun karşılığını alırlar." ifadelerini kullandı.