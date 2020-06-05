Enis Berberoğlu'na koronavirüs tahliyesi

Maltepe Açık Cezaevi'ne gönderilen Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi.

Yargılandığı davada, ‘siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Yargıtay tarafından cezası onanan CHP'li Enis Berberoğlu’nun milletvekilliği, TBMM’de düşürülmüştü.

Meclis’teki kararın ardından dün akşam saatlerinde Bakırköy’deki evinde gözaltına alınan Berberoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe L Tipi Cezaevine gönderilmişti.

31 TEMMUZ'A KADAR EV HAPSİNDE

Tutuklanan Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında cezaevinden çıktı.

Berberoğlu, cezasını 31 Temmuz'a kadar ev hapsinde geçirecek