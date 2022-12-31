CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul'daki doğalgaz indiriminin İBB bütçesinden alındığını ve sadece İGDAŞ'a yönelik olduğunu öne sürdü. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz iddiaya yanıt verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), İGDAŞ'ın dağıtım bedellerinde indirime gitmişti.

Bu kapsamda İstanbul'da doğalgaza yüzde 12,13 indirim uygulanmıştı.

Yaklaşık 5,5 milyon aktif doğalgaz konut abonesi bulunan İGDAŞ'ın sistem kullanım bedellerine yansıyacak olan indirim yeni yıldan itibaren geçerli olacak.

TV100'de yayınlanan "Yüzler Kulübü" programında konuyla ilgili, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

CHP'li Torun'dan İGDAŞ iddiası

Torun, İstanbul'da doğal gaza yapılan yüzde 12'lik indirimin İBB bütçesinden alındığını ve sadece İGDAŞ'a yönelik bir tarife olduğunu öne sürdü.

Torun'un ortaya attığı bu iddanın ardından söz hakkını kullanmak üzere programa Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz telefonla bağlandı.





"Bizim tarife metodolojimiz bütün iller için aynı"



İddiayı reddeden Yılmaz, "En son il olarak İstanbul'un İGDAŞ'ın tarifesini yaptık. Bizim İGDAŞ'ın kendi bütçesini kısarak yapmış olduğumuz bir tarife söz konusu değildir. Bizim tarife metodolojimiz bütün iller için aynı." ifadelerini kullandı.

EPDK Başkanı Yılmaz'dan CHP'nin 'İGDAŞ' iddiasına yanıt - Video





"İGDAŞ'a ayrı bir uygulama olmuşsa hemen pazartesi istifa ederim"



Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim kararlarımız hem Danıştay hem de Sayıştay denetimine tabii. Eğer İGDAŞ'a ayrı bir uygulama olmuşsa ben hemen pazartesi istifa ederim. İGDAŞ yetkililerine en son 2 kere randevu verdim, son 2 randevuya da arkadaşlar gelmedi. Ben arkadaşlara 'İGDAŞ'ın işletme giderleriyle ilgili herhangi bir kesintiye gitmeden istemiş oldukları işletme giderini verelim' dedik ve verdik. Ben Mustafa Yılmaz olarak her zaman almış olduğum kararların arkasındayım.''