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    Erbaş: Ayasofya bütün insanlığa açık

    Ayasofya'nın her gün on binlerce insanı ağırladığını belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bunlar arasında gayrimüslimlerin de olduğunu söyledi.
    • AA
    • 03.08.2020 - 16:41
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    Erbaş: Ayasofya bütün insanlığa açık

    Düzce'ye bayram ziyaretinde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gölyaka Merkez Camisi'nde öğle namazını kıldırdı.

    Namazın ardından cami cemaatiyle sohbet eden Erbaş, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

    Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesine değindi.

    86 YILLIK HASRET SONA ERDİ

    Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının 86 yıllık hasretin son bulması olarak değerlendirdiğini belirten Erbaş, "Ayasofya'nın ibadete açılması hem milletimiz hem de bütün insanlık için hayırlı bir gelişme oldu. Sadece Müslümanlar değil, her gün on binlerce insan gelip ziyaret ediyor.

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ayasofya bütün insanlığa açık ViDEO


    Erbaş: Ayasofya bütün insanlığa açık #1

    "TÜM İNSANLIĞA AÇIK"

    Biz diyoruz ki 'Ayasofya bütün insanlığa açıktır.' Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ile iş birliği içerisinde Ayasofya'da en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz.

    "HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

    İmamlarımızla müezzinlerimizle ezanlarla zikirlerle dualarla Ayasofya'da milletimize yakışır bir açılış yaptık. Ziyaretlerde milletimize yakışır bir şekilde devam ediyor. Rabb'im hayırlara vesile kılsın." ifadelerini kullandı.

    Erbaş: Ayasofya bütün insanlığa açık #2

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