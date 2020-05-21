Erbaş, camilerden müzik yayınına tepki gösterdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.

İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Müftülüğü'nün ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılması eylemini gerçekleştiren ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlattı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaşanan skandal duruma tepki gösterdi. Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan çirkin saldırının asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

PROVOKATİF EYLEME TEPKİ GÖSTERDİ

Ramazan ayında tüm Müslümanları derinden yaralayan bu hadiseyle ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu bildiren Erbaş, "Bu provokatif eylemi gerçekleştiren, bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

MÜZİK YAYININA SUÇ DUYURUSU

İzmir Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, yayının, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlarca yapıldığı belirtilmiş, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğu bildirilmişti.

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