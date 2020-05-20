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    Erciyes Üniversitesi korona aşısında ilerleme kaydediyor

    Erciyes Üniversitesi'nde Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi, koronavirüs aşısının denemelerine hayvanlar üzerinde başlandığını duyurdu.
    • İHA
    • 20.05.2020 - 18:16
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    Erciyes Üniversitesi korona aşısında ilerleme kaydediyor

    Dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanı etkileyen, 300 binden fazla ölüme neden olan koronavirüs hastalığı için aşı çalışmaları sürüyor.

    Ülkemizde de aşı çalışmalarında ilerleme kaydediliyor.

    Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi tarafından desteklenen projeler kapsamında koronaya karşı hücre kültür temelli inaktif aşı ve rekombinant aşı olmak üzere iki farklı teknoloji ile aşı geliştirilmesi çalışmaları da onlardan biri.

    HAYVAN DENEYLERİ BAŞLADI

    Erciyes Üniversitesi'nde Kkoronavirüse karşı geliştirilen hücre kültür temelli inaktif aşı adayının deney hayvanları denemelerine 15 Mayıs 2020 tarihi itibariyle başlandı.

    Devam eden süreçte aşılanan hayvanlarda aşı adayının etkinliği test edilecek.
    Erciyes Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, projeler kapsamında koronaya  karşı rekombinant aşı adayları da geliştirildiği ve bu aşı adaylarının deney hayvanlarına verilmesi çalışmalarına ise Haziran ayı içerisinde başlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

    AĞUSTOSTA TAMAMLANACAK

    Virüse karşı geliştirilen inaktif ve rekombinant aşı adaylarının deney hayvanları üzerindeki denemelerinin Ağustos ayı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

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