Erciyes’te hedef 3 milyon

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te yeni sezon öncesi bütün hazırlıklar sürerken, bu yıl dağa 3 milyon yerli ve yabancı turist bekleniyor.

Erciyes Dağı’nda, 2022-2023 kayak sezonu öncesinde hazırlıklar tamamlandı.

İHA’ya konuşan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Erciyes’te artık son 100 metreye girdik. 2 bin 200 metreye kadar kar yağışı gerçekleşti. Bu dönemde yağan karlar, kayak için etkisi olmayan ama sezonun da artık yavaş yavaş işaret fişeği olan yağışlardır.” dedi.

“Rekorlarımızı egale edeceğimiz bir sezon bekliyoruz”

“Şu anda geçtiğimiz sezon bitmeden başlamış olduğumuz saha çalışmalarını artık sonlandırmaya gayret ediyoruz.” diyen Cıngı, şöyle devam etti:

“Aralık başı itibarıyla da inşallah her yıl olduğu gibi kayakseverlere Erciyes’imizi hizmet için açacağız. Hazırlıklarımız son aşamasında. Toparladıktan sonra da bomba gibi güzel, kaliteli, geçtiğimiz yıllardan çok daha fazla insanın geleceği, çok daha fazla faaliyetin olacağı ve geçtiğimiz yıllardaki rekorlarımızı egale edeceğimiz bir sezon bekliyoruz.

“Teknik ekipman olarak da bu sezona hazırız”

Bütün hatlarımızı; vidasından somununa varıncaya kadar halat kontrolleri, motor, hidrolik ve dijital sistemlerimizi teker teker elden geçirdik. Bütün teknik ekipman olarak da bu sezona hazırız. Çok zor ve şiddetli kış şartlarında hizmet üretiyoruz. Teknolojik altyapının zaman zaman sürprizleri olabiliyor. Bunlara her zaman hazırız ama planlarımızda var. İnşallah gerek kalmaz ama gerektiği noktada başka türlü uygulamalar ile misafirlerimizi burada mağdur etmeden kayak faaliyetlerini devam ettireceğiz.”

“Yüzde 20 kayakçı artışında bir hedef koyduk”

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te ziyaretçi sayısını her sene yüzde 10-15 civarında artırdıklarını dile getiren Cıngı, “Erciyes’in tanınırlığı ve bilinirliği arttıkça bu ivme de yükseliyor. Bu yıl için kendimize yüzde 20 kayakçı artışında bir hedef koyduk. Bizim misafir ettiğimiz kitleyi ikiye ayırabiliyoruz. Günübirlik, farklı maksatlar ile sosyalleşmek için gelen bir kitle var, bir de kayak için gelen kitle var. Bizim daha ziyade üzerinde durduğumuz tabii ki kayakçı ve snowboard yapan misafirlerimiz.

“2.5 milyona yaklaşacağımızı düşünüyoruz”

Çünkü büyükşehir belediyemizin yapmış olduğu bu muhteşem altyapı özellikle teleferikler, pistler ve sosyal alanlar daha ziyade kış sporunu yapanları ilgilendiriyor. Bunun yanı sıra Adana, Antakya ve Mersin, Kırşehir, Nevşehir ve Konya gibi yakın vilayetlerimizden otobüslerle günübirlik hem öğrenciler hem de halkımız gelip burada gününü geçiriyor ya da hafta sonunu geçiriyorlar. Onlar da bizim açımızdan çok önemli ve elimizden gelen en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bu sektörde de 2.5 milyona yaklaşacağımızı düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.