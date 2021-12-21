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Erciyes’te kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu

Erciyes’te kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu

Erciyes Dağı'nda etkisini gösteren yağış ile kar kalınlığı 50 santimetreyi bulurken, yetkililer kar ezme araçları ile pistleri hazır hale getirmek için yoğun çalışma yürütüyor.