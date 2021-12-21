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    Erciyes’te kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu

    Erciyes Dağı'nda etkisini gösteren yağış ile kar kalınlığı 50 santimetreyi bulurken, yetkililer kar ezme araçları ile pistleri hazır hale getirmek için yoğun çalışma yürütüyor.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 09:38
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 10:39
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    Erciyes’te kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu

    Türkiye’nin doğusu beyaza büründü.

    Kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı, kayak merkezi ile ünlü Erciyes’te de yağış etkili oldu.

    50 SANTİMETREYİ BULDU

    Yağan kar ile kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu.

    Yetkililer kar ezme araçları ile Erciyes Kayak Merkezi’ndeki pistleri hazır hale getirmek için yoğun çalışma yürütüyor.

    Erciyes’te kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu VİDEO

    Erciyes’te kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu #1

    Erciyes’te kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu #2

    Erciyes’te kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu #3

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