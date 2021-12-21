Erciyes’te kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu
Erciyes Dağı'nda etkisini gösteren yağış ile kar kalınlığı 50 santimetreyi bulurken, yetkililer kar ezme araçları ile pistleri hazır hale getirmek için yoğun çalışma yürütüyor.
- İHA
- 21.12.2021 - 09:38
- Güncelleme : 21.12.2021 - 10:39
Türkiye’nin doğusu beyaza büründü.
Kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı, kayak merkezi ile ünlü Erciyes’te de yağış etkili oldu.
50 SANTİMETREYİ BULDU
Yağan kar ile kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu.
Yetkililer kar ezme araçları ile Erciyes Kayak Merkezi’ndeki pistleri hazır hale getirmek için yoğun çalışma yürütüyor.
Erciyes’te kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu VİDEO