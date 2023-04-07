Erciyes'te kayak sezonu devam ediyor Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te nisan ayında da kayak keyfi sürüyor. Uzak Doğu ülkeleri ve Latin Amerika'dan gelen turistler, baharda kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

AA Türkiye, bu yıl ocak ayında yazdan kalma günler de yaşadı, baharda yolları kapatacak kadar yağan karı da gördü. Ülkenin doğusu, nisan ayında adeta şubatı geçiriyor. Çetin kış şartlarının görüldüğü şu günlerde, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e de bahar gelmedi. Kayak keyfi sürüyor Kayseri'de aralıklarla etkili olan sağanak, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kara dönüşüyor. Tekir Kapı'da kayakseverler kayak yapıp, kar topu oynuyor. Uzak Doğu ülkeleri ve Latin Amerika'dan gelen turistler de, bahar ayında kayak yapmanın keyfini yaşıyor.