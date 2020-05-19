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    Cumhurbaşkanı canlı yayında İstiklal Marşı okudu

    Cumhurbaşkanı canlı yayında İstiklal Marşı okudu

    Korona nedeniyle evlerinde kalan insanlar 19 Mayıs'ı evlerinden İstiklal Marşı okuyarak kutladı, Cumhurbaşkanı da canlı yayında eşlik etti.
    • AA
    • 19.05.2020 - 19:24
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    Cumhurbaşkanı canlı yayında İstiklal Marşı okudu

    Koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar, milli bayramlarını evde kutlamaya devam ediyor.

    TÜM BALKONLARDAN İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, evlerden de olsa coşkuyla kutlanmaya devam edilirken, saat 19.19'da ise tüm Türkiye balkonlarından İstiklal Marşı'nı okumaya başladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19’da tüm yurtta okunan İstiklal Marşı’na eşlik etti.

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