Erdoğan, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde

Güneş paneli üretiminin entegre olarak tek çatı altında toplayan ve bu özelliği ile dünyada tek olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açıldı.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 1,4 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"BUNLAR DURARAK, YAN GELİP YATARAK OLMADI, ÇALIŞARAK OLDU"

"Kalyon Holding tarafından inşa edilen fabrikanın açılışında sizlerle olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Milletimize ve enerji sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Kalyon Holding ve yöneticilerini tebrik ediyorum.

Bu bölgenin bende farklı bir yeri var. OSB'nin temelini ben atmıştım. Şimdi 13'üncü OSB. Ankara'da nereden nereye... Bunlar durarak, yan gelip yatarak olmadı, çalışarak oldu.

13.'üncü OSB'de çok önemli bir yatırımın adımını atıyoruz. Bakanlarımızın tesis ile ilgili önemli bilgilerini aldık. Kalyon Holding'in teknoloji altyapısı ve vizyonu itibarıyla çok önemli bir yatırımı ülkemize kazandırdığını görüyoruz. Ülkemizi güneş paneli sisteminde liderliğe taşıyacağına inanıyorum. 1400 kişiye istihdam sağlayacak.

"ŞİRKETLERİMİZİN İNOVASYON VE ARAŞTIRMALARA DA ÖNEM VERMESİ GEREKİYOR"

Firmaların dünyaya açılımında, üretimin ve yenilikçiliğin öne çıktığı bir dönem yaşıyoruz. Ürettiğini artık iç piyasaya satmak yetmiyor. Şirketlerimizin inovasyon ve araştırmalara da önem vermesi gerekiyor.

Şirketimizin araştırma faaliyetleri ile geliştirilmiş olması taktire şayandır. Ülkemiz muhteşem bir tesise kavuşacak. Yıllık 2 milyon ton fosil salınımını engellemiş olacağız.



Her açıdan modern ve sektörün öncüsü olacak bir tesisi ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız.

Dünyanın birçok ülkesinde salgın nedeniyle yatırımlar durmuşken, Türkiye özgün bir yol izliyor. Ne kamuyu aksattık, ne de başkaları gibi yatırımları askıya aldık. Dünya genelinde 800 bin insanın canına mal olan bir salgının üstesinden gelmek elbette kolay değildir. Salgın sadece sağlığı değil, her alanı etkiledi.





"DÜNYADA EN HIZLI TOPARLANAN İLK 5 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK"

Ülkemiz attığı kararlı adımlar ile en başarılı şekilde yöneten ülkelerden birisidir. Vaka sayıları son dönemde biraz artsa da salgın hala kontrolümüz altındadır.

Almanya ve Rusya'dan gelen turistlerle turizmimiz toparlanmaya başlamıştır. Dünyada en hızlı toparlanan ilk 5 ülkeden biri olduk.



Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir yıl öncesinin aynı ayına göre yüzde 125 arttı. OSB'lerdeki elektrik kullanımı hazirana göre yüzde 7 fazla gerçekleşti.

Ülkemiz kaynaklı olmayan bazı sıkıntılar ile karşılaşsak da, Türk ekonomisi salgın öncesi temposunu yakalamış görünüyor. Bunu artırmakta da kararlıyız. Bize düşen işi gücü millete karamsarlık aşılayan muhalefete uymadan çalışmaya, üretmeye devam etmektir.

"CHP'NİN TEK HEDEFİ, OTEL LOBİLERİNDE GİZLİ GİZLİ IMF YÖNETİCİLERİNE ÜLKEMİZİ TESLİM ETMEKTİR"

Milletin mücadelesine destek olmak yerine takozolan muhalefet anlayışının ülkemize verebileceği hiçbir şey yoktur. Sürekli ülkemizi sağa sola şikayet eden bir muhalefet bu ülkeye tamamen yabancılaşmış demektir. CHP'nin tek hedefi otel lobilerinde gizli gizli buluştukları IMF yöneticilerine ülkemizi teslim etmektir. Tüm müteşebbislerimizin Türkiye'nin potansiyeline inanmalarını istiyorum.

Bugün nasıl dünden iyiysek, yarın da bundan çok daha iyi konumda olacağız. Yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız. CHP'nin sorumsuz ve vizyonsuz siyasetine rağmen bunu yapacağız.

"2019 YILINDA ELEKTRİĞİMİZİN YÜZDE 62'SİNİ YERLİ VE YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN ÜRETTİK"

Savunma sanayisinde olduğu gibi, enerjide de dışarı bağımlı ülkenin bağımsızlığı tartışmalıdır. Güçlü enerji, bağımsız Türkiye hedefi ile harekete geçtik. 2019 yılında elektriğimizin yüzde 62'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan ürettik.

2019'da güneş enerjisinden elde ettiğimiz elektrik ile 4.1 milyon hanenin ihtiyacını karşıladık. Tek bir kaynağa bağımlı kalmadan farklı enerji kaynaklarını sisteme dahil ederek enerji altyapımızı genişletiyoruz.Güneş enerjisi kurulu gücünde dünyada 13, Avrupa'da 7'nci sıradayız.

Bu yıl ilk defa güneş ve rzgar santrallerimizin elektrik üretim payı yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti.





"DOĞU AKDENİZ'DE NE İŞİMİZ VAR DİYEN MUHALEFET DİNLESİN"

Doğu Akdeniz'deki hak ve hukukumuzu korumak için attığımız adımlar hayati öneme sahiptir. Özellikle Doğu Akdeniz'de ne işimiz var diyen muhalefetin bunu iyi dinlemesini istiyorum.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya'daki mücadelesi sadece bir hak mücadelesi değil, istiklal mücadelesidir. Sadece mavi vatan ve onu savunmak o derece önemlidir.

Nasıl 1 asır önce Sevr'i yırtıp attıysak, Doğu Akdeniz'de dayatılmaya çalışılan Sevr'e de boyun eğmeyeceğiz. Korsanlığa prim vermeyeceğiz. Maalesef biz siyasette, ekonomide, enerjide, savunmada ve birçok alanda daha önce yapılan hataların bedellerini ödemek zorunda kaldık. Tek parti CHP'sinin bıraktığı dış politikadaki anlaşmaların bedelini hala biz ödüyoruz."

"CHP'NİN, ADALARIN NASIL ELİMİZDEN ALINDIĞINI MİLLETİMİZE İZAH ETMESİ GEREKİYOR"

Zengin enerji kaynaklarının dışında bırakıldık. Ege'deki kronikleşen sorunlarda bu dönemde yapılan anlaşmalar bulunuyor. CHP'nin anakaramızda 1 taş atımı mesafedeki adaların nasıl elimizden alındığını milletimize izah etmesi gerekiyor. Bununla yüzleşeceği yerde bizi eleştirmekte, suçlamakta, Yunan tezlerinin savunuculuğunu yapmaktadırlar.

"TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DE ATTIĞI ADIMLAR GÜNLÜK SİYASETE KURBAN EDİLMEYECEK KADAR ÖNEMLİDİR"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlar günlük siyasete kurban edilemeyecek kadar önemlidir. CHP yönetiminin en azından bu konuda Türkiye'nin yanında davranmasını bekliyoruz.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de hakkını sonuna kadar aramakta kararlıdır. Hiçbir güç bu bölgede varsayılan doğal gaz ve petrol kaynaklarından mahrum bırakamaz. Biz hiç kimsenin hakkı ve hukukuna el uzatmıyoruz. Biz Akdeniz'de kavga da istemiyoruz.





"MESELELERİMİZİ KONUŞARAK, ANLAŞARAK ÇÖZME PEŞİNDE OLDUK"

Karşılaştığımız her türlü çifte standart ve haksızlığa rağmen biz uluslararası hukuktan taviz vermedik. Meselelerimizi konuşarak, anlaşarak çözme peşinde olduk. Biz bugün de aynı hassasiyet ile hareket ediyoruz. Muhataplarımızdan da bu yönde adımlar bekliyoruz. Ülkemizin hak ve hukukunu temin edecek şekilde en kısa zamanda bu meseleyi çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum.

"CUMA GÜNÜ İNŞALLAH MİLLETİMİZE BİR MÜJDE VERECEĞİM"

Cuma günü inşallah milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm ülkemize vermek suretiyle yeni bir dönemin açılacağına da inanıyorum. Açıklarsam heyecanı kaybolur. Şimdi açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum.