Erdoğan MYK öncesi açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK öncesi yaptığı açıklamada, darbe çığırtkanlığı yapanlara fırsat tanınmayacağını söyledi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 15.15'te başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da MYK öncesi kameraların karşısına geçip açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde ise uzun süredir gündemi meşgul eden darbe söylentileri vardı.

DARBE' TARTIŞMALARI

AK Parti'ye ve şahsına zarar vermek için ülkeye zarar vereceklere fırsat vermeyeceklerini belirten Erdoğan "Muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz. Darbe çığırtkanlığına başvuran karanlık zihniyetle karşı karşıyayız. Bu kesimin hamlelerini boşa çıkarmak AK Parti olarak bizim görevimizdir. Bize zarar vermek için ülkesine zarar vermeyi göze alabilecek bu faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"SALGINLA MÜCADELEMİZİ BAŞARIYLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Salgınla mücadelemizi başarı ile sürdürüyoruz. Yeni hasta sayısı ve ölüm sayısı bakımından olumlu çizgide ilerliyoruz. Türkiye sağlık altyapısı sayesinde pozitif ayrışma göstermiştir. Geçen hafta normalleşmede ilk kararları almıştık. Kimi işletmelerin faaliyetine izin uygulaması dün başladı. Bazı yerlerde arzu etmediğimiz sahnelere rastlasak da genel olarak halkımızın kurallara riayet ederek işinin başına geçtiğini gördük.

ŞEHİRLER ARASI GİRİŞ-ÇIKIŞ

Şehirlerarası giriş çıkış yasağını 9 il için daha genişlettik. Çay hasadı için izinden noterlerde normal çalışmaya kadar yeni adımlar attı. 19 Mayıs tatilinde herhangi olumsuzluk yaşamamak için 16-19 Mayıs günlerinde 4 gün süreyle sokağa çıkma sınırlaması getirdik.

GELECEK DÖNEMLERE HAZIRLIK

Uzunca bir süre maske kullanımı, temizlik, kalabalıktan uzak durma ilkelerine uygun şekilde yaşamak mecburiyetindeyiz. Dünyada hastalığın kökü kazınmadığı sürece sürekli teyakkuz halini sürdürmek şarttır. AK Parti olarak bu gerçeği anlatmalı, halkımızı psikolojik ve fiili olarak önümüzdeki döneme hazırlamayız.

AYRINTILAR GELECEK...