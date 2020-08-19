Katıldığı açılış töreninde Türkiye'deki salgın sürecine değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır" dedi.

Dünyanın ilk entegre Güneş Teknolojileri Fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da açıldı.

Açılış töreni önce kameraların karşısına geçen Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Dünyayı esir alan koronavirüs salgını hakkında da açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'de pandeminin kontrol altına alındığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"TÜRKİYE ÖZGÜN BİR YOL İZLİYOR"

Dünyanın birçok ülkesinde salgın nedeniyle yatırımlar durmuşken, Türkiye özgün bir yol izliyor. Ne kamuyu aksattık ne de başkaları gibi yatırımları askıya aldık.

Dünya genelinde 800 bin insanın canına mal olan bir salgının üstesinden gelmek elbette kolay değildir.

"KONTROL ALTINA ALINDI"

Salgın sadece sağlığı değil, her alanı etkiledi.



Ülkemiz attığı kararlı adımlar ile en başarılı şekilde yöneten ülkelerden birisidir. Vaka sayıları son dönemde biraz artsa da salgın hala kontrolümüz altındadır."

Erdoğan: Salgın hala kontrolümüz altında VİDEO