Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım tehditlerine "Ya sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın ne ise geç kalma yap" sözleriyle meydan okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Amerikalıların, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak Türkiye'ye yaptırım uygulamakla tehdit etmelerine de değindi.

Türkiye'nin, Azerbaycan'ın yanında yer almakla suçlandığını söyleyen Erdoğan, ABD'nin yaptırım tehditlerine meydan okudu.

"GEÇ KALMA YAP"

Erdoğan, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz diye suçlanıyoruz. Bazı Amerikalılar İlham Aliyev kardeşimizi arıyor. Sizin yanınızda kim olduğunu biz biliyoruz. Ee Türkiye var! Yeri gelirse onlara da yaptırım uygularız. Ya sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın ne ise geç kalma yap! F-35'leri vermediniz, Patriotları vermediniz, S400'leri Rusya'ya geri gönderin dediniz. Kabile devleti değil Türkiye'yiz biz!" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım tehdidine cevap VİDEO