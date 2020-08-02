Erdoğan'dan, psikoloji eğitimi için rapor talimatı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, söz konusu eğitimle ilgili son gelişmeyi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdiğini bildirdi.

"İVEDİ RAPOR HAZIRLAYIN" TALİMATI

Altun, yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi." ifadelerini kullandı.