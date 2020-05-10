İstanbul'daki salgın hastanelerinin sağlık turizmini canlandırmak için de kullanılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu bizim için yeni bir açılımdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreni''ne video konferansla katılarak bir konuşma yaptı.

Erdoğan burada yapımı süren salgın hastaneleri ile ilgili de önemli detayları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"SALGIN HASTANELERİ SAĞLIK TURİZMİ İÇİN DE KULLANILACAK''

(Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler) Bu iki hastanemiz bayram sonuna kadar açılacak. Salgın hastanelerini sağlık turizmini canlandırmak için de kullanacağız.

Erdoğan'dan salgın hastaneleriyle ilgili açıklama ViDEO



''BU BİZİM İÇİN YENİ BİR AÇILIMDIR''

Sağlık turizmine yönelik yurt dışından gelenler buraya uçaklarla, ambulans uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerinden sonra uğurlayacağız. Bu bizim için yeni bir açılımdır. Bu yeni açılımla beraber Türkiye bu noktada sağlık üssü olma görevini yapacaktır.''