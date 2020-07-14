Erdoğan'dan polis Kuloğlu'nun ailesine başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 yıllık polis memuru Kuloğlu'nun ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Eskişehir’de kablo hırsızlığı ihbarından dönen polis memurlarının bulunduğu polis otosu, sürücüsünün kontrolden çıkması sonucu kaldırıma çarpıp takla attı.

Kazada 1'i ağır 2 polis memuru yaralandı. Ağır yaralı polis memuru 53 yaşındaki Cengiz Kuloğlu, hastaneye kaldırıldı.

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kuloğlu, yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

ERDOĞAN, KULOĞLU'NUN AİLESİNİ ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de görevi başındayken meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan, 28 yıllık polis memuru Kuloğlu'nun ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.