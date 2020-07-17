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- Erdoğan'dan Van şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Van şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak kazası sonrası şehit ailelerine taziyelerini iletti.
- AA
- 17.07.2020 - 11:12
Van'da keşif için havalanan uçak, görevden dönerken Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na çarptı.
İçerisinde bulunan 2'si pilot 5'i teknik personel toplamda 7 kişi şehit oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait uçağın düşmesi sonucu şehit olan emniyet mensuplarının ailelerine başsağlığı diledi.
ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner, Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan, Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, polis memuru Onur Ramazan Bayram ve polis memuru Burak Derya'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.