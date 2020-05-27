Erdoğan'ın masasında vekil transferine karşı 3 formül var

MHP'nin milletvekili transferini engellemek için yasa değişikliği önerisinin ardından çalışma başlatan AK Parti, üç ayrı formülü masaya yatırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, erken seçim olması durumunda seçime girebilmeleri için Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne milletvekili verebileceklerini söylemesinden sonra siyasette, vekil transferine ilişkin tartışma başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, milletvekilli transferlerinin önlenmesi için ilgili yasalarda değişiklik yapılmasını gündeme getirmesi ile birlikte AK Parti ve MHP arasında bu konuda görüşmeler başlatıldı.

Önümüzdeki hafta Meclis'in çalışmaya başlaması ile birlikte Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası'nda yapılacak değişiklikler konusunda iki partinin kurmaylarının hazırlayacağı bir teklifin, TBMM gündemine getirileceği belirtiliyor. AK Parti grup yönetiminin de bu konuda yapılacak değişiklikler konusunda, üç farklı seçenek üzerinde çalıştığı öğrenildi.

SEÇİM TRANSFERLERİNE GEÇİT YOK

Türkiye gazetesinin haberine göre, milletvekillerinin parti değiştirmesine yönelik tartışılan formüller şöyle sıralanıyor:

BİRİNCİ SEÇENEK

Bir partinin seçime katılabilmesi için ya 41 ilde teşkilatlanmasını tamamlaması ya da Meclis'te grubunun bulunması gerekiyor. Seçime girme yeterliliğine sahip olmayan bir partinin hülle ile milletvekili transferinin önüne geçilmesi için, seçime girme yeterliliği şartları arasından Meclis'te grubu bulunması kriteri çıkarılır. Böylece, sırf seçime katılabilmek için milletvekilli transfer edilmesinin önüne geçilir.

İKİNCİ SEÇENEK

Bir partinin seçime katılabilmesi için Meclis'te grup kurma şartı aynı şekilde kalacaksa, buna seçim takviminin başlamasından seçimin tamamlanmasına kadar geçecek süreçte, milletvekillerinin yeniden parti değiştirmesine izin verilmez. Örneğin; CHP, Davutoğlu'nun veya Babacan'ın partisinin seçime girmesi için milletvekili verecekse, bu milletvekilleri seçim bitene kadar istifa edip, CHP'ye dönemeyecek.

ÜÇÜNCÜ SEÇENEK

Seçime bir yıl veya altı ay kala Meclis'te grup kursa da o partinin, seçime girmesine izin verilmez. Bu şartın en az bir yıl veya altı ay öncesinden yerine getirilmesi kurala bağlanır.