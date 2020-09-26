Teknofest'te dereceye giren öğrencilere ödüllerini veren Erdoğan, özel istek üzere, genç mucitlerle objektiflere poz verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl ikincisi Gaziantep'te düzenlenen Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katıldı.

Erdoğan festival alanına geldikten sonra, festivale Akıllı Ulaşım kategorisinden katılan "Takım Kural" takımının üyeleri ile standları gezdi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra ödül töreni için kurulan platforma geldi.

Erdoğan'ın öğrencilerle verdiği Tekonofest'e özel poz VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma gerçekleştirdikten sonra, yarışmalarda dereceye giren takım ve öğrencilere ödüllerini verdi.

Standları gezerken Erdoğan'a eşlik eden "Takım Kural" da, Akıllı Ulaşım kategorisinde birincilik ödülü aldı.

ÖĞRENCİLERLE ÖZEL POZ

10 bin lira değerindeki ödüllerini almak için sahneye çıkan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bir poz vermelerini rica etti.

Erdoğan öğrencileri kırmayarak, istenildiği gibi genç mucitlerle objektiflere poz verdi.