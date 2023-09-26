Erem Şentürk'ten gündeme dair açıklamalar Sosyal medyada zebani olduğunu iddia eden ve yaptığı açıklamalarla viral olan 18 yaşındaki Efe Beycan, Müslüman oldu. Gazeteci Erem Şentürk, olayın baştan sona reytinge dayalı bir tiyatrodan ibaret olduğunu söyledi. Şentürk, İmamoğlu'nun İBB Başkanı dışında her şey olduğuna vurgu yaparken, CHP'nin kurtuluş reçetesi için de mizahi bir üslup kullandı

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ensonhaber.com

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Sosyal medyada kendisini "456 yaşında bir zebani" olarak tanıtan Efe Beycan, tek boynuzlu bir atı Tanrı kabul ettiğini söylemiş, pembe saçları ve piercingleri ile dikkat çekmişti.

Satanist olduğunu söyleyen genç, Müslüman olarak yine herkesi şaşırttı.



İslam'ı seçti

"Onu söyleyemiyoruz malesef" cümlesiyle ikonikleşen Efe, Müslüman oldu.

Saçlarını siyaha boyayan Zebani Efe, kelime-i şehadet getirdi ve umreye gitti.

Efe Baycan, umreye gittiği anları sosyal medya hesabı üzerinden ''Allahu Ekberr!! ?'' notuyla paylaştı.

Erem Şentürk: "Amerikalıların çok yaptığı bir tiyatro izledik"

Konuyu İlker Koç'un sunduğu Ensonhaber YouTube yayınında yorumlayan gazeteci Erem Şentürk, aslında bir tiyatro izlediklerini ve gencin Müslüman olmasını sağladığını iddia eden kişinin de "reyting kastığını" söyledi.

Şentürk'ün açıklamaları şöyle:

1990'larda ABD'de böyle numaralar çok vardı. Pembe saçlı satanist, aniden siyah saçlı Müslümana dönüşüyor. Biz bunlara çadır kültleri diyoruz. Kültler tarikat gibidir. ABD'de böyle kült yağılar vardır. Gösteriler yaparlardı, "Tanrıyı tanımayan vampir, insanların kanını emiyordu. Az sonra bunu Tanrı'nın Krallığı'na, İsa'nın yoluna getireceğiz" deyip istavroz çıkarırlardı. Bu çok eski ve ucuz bir numara. Sosyal medyada bunun gibi milleti kandırıp tokatlayan, bağış toplayanlar türedi.



Kimsenin imanıyla ilgilenmiyoruz. Allah son nefeste iman nasip etsin, ama bu oynadıkları tiyatroyu Amerikalılardan tanıyoruz. Bu tiyatro, "Onu Müslüman yaptım" diyen kimse onun pr çalışması. O çocuk paganist falan da değil zaten. Gerçekten paganlığın, satanizmin ne olduğunu bilseydi, başka şeyler anlatırdı. Uyduruk saçma sapan zırvalar. Bir süre takıldı, sonra da Müslüman oldu.



Paganizm propagandası dünyada zaten ağzına kadar dolu. Çoğu da gizli paganlık propagandasıdır, anlamanız da zordur. Bunlarınki 1990 model dolandırıcılık.

"İmamoğlu İBB Başkanı dışında her şey oldu"

İmamoğlu, 2. Nurettin. Teoridede pratikte de İstanbul'da bir belediye de yok başkanı da yok. Ne var? Potansiyel cumhurbaşkanı yardımcısı, CHP genel başkanı, potansiyel bir cumhurbaşkanı, Meral Akşener'in söylemiyle bir Mehdi var, yüzündeki rabbiyesiriyle.. Adam belediye başkanı hariç her şey oldu.



175 milyar lira borcu var. Elini attığı her şeyi kurutup bozduğu gibi, temel atmama töreninde olduğu gibi, toplu taşımayı da bozdu. İstanbul'da toplu ulaşımın 40 yılını biliyorum. Şimdi 1980'lere döndük. Otobüsler berbat, kirli, su damlatıyor. Ya kaza yapıyor, ya bozuluyor ya da yanıyor. Metrolar bozuluyor. Millet panikliyor.



Özel aracı olup kullananlar için trafik ayrı bir problem. Bütün bunlara baktığınızda, İstanbul'da yaşam gerçekten cehenneme dönmüş durumda. Taksi, otobüs, vapur düzensiz. Yürüyen merdiven, asansör durabilir. İçinde kalabilirsiniz. Metro hatlarında yürümek durumunda kalabilirsiniz. 1980'lerde bile görülmeyen, doğu bloku ülkelerinde yaşananlar yaşanıyor.



176 milyar TL borçlanmış bir belediye, paramparça olmuş, bütün bütçeleri, ödemeleri alt üst olmuş, işçilerin greve gittiği, kaçak göçek sözleşmelerle bir şeylerin yapılmaya çalıştığı bu belediyede para nereye gidiyor? YouTube kanallarına, şarkıcılara ve reklama gidiyor.

"CHP 49 milyon lira öderse kurtuluş reçetelerini açıklarım"