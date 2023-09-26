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Sosyal medyada kendisini "456 yaşında bir zebani" olarak tanıtan Efe Beycan, tek boynuzlu bir atı Tanrı kabul ettiğini söylemiş, pembe saçları ve piercingleri ile dikkat çekmişti.
Satanist olduğunu söyleyen genç, Müslüman olarak yine herkesi şaşırttı.
İslam'ı seçti
"Onu söyleyemiyoruz malesef" cümlesiyle ikonikleşen Efe, Müslüman oldu.
Saçlarını siyaha boyayan Zebani Efe, kelime-i şehadet getirdi ve umreye gitti.
Efe Baycan, umreye gittiği anları sosyal medya hesabı üzerinden ''Allahu Ekberr!! ?'' notuyla paylaştı.
Erem Şentürk: "Amerikalıların çok yaptığı bir tiyatro izledik"
Konuyu İlker Koç'un sunduğu Ensonhaber YouTube yayınında yorumlayan gazeteci Erem Şentürk, aslında bir tiyatro izlediklerini ve gencin Müslüman olmasını sağladığını iddia eden kişinin de "reyting kastığını" söyledi.
Şentürk'ün açıklamaları şöyle:
1990'larda ABD'de böyle numaralar çok vardı. Pembe saçlı satanist, aniden siyah saçlı Müslümana dönüşüyor. Biz bunlara çadır kültleri diyoruz. Kültler tarikat gibidir. ABD'de böyle kült yağılar vardır. Gösteriler yaparlardı, "Tanrıyı tanımayan vampir, insanların kanını emiyordu. Az sonra bunu Tanrı'nın Krallığı'na, İsa'nın yoluna getireceğiz" deyip istavroz çıkarırlardı. Bu çok eski ve ucuz bir numara. Sosyal medyada bunun gibi milleti kandırıp tokatlayan, bağış toplayanlar türedi.
Kimsenin imanıyla ilgilenmiyoruz. Allah son nefeste iman nasip etsin, ama bu oynadıkları tiyatroyu Amerikalılardan tanıyoruz. Bu tiyatro, "Onu Müslüman yaptım" diyen kimse onun pr çalışması. O çocuk paganist falan da değil zaten. Gerçekten paganlığın, satanizmin ne olduğunu bilseydi, başka şeyler anlatırdı. Uyduruk saçma sapan zırvalar. Bir süre takıldı, sonra da Müslüman oldu.
Paganizm propagandası dünyada zaten ağzına kadar dolu. Çoğu da gizli paganlık propagandasıdır, anlamanız da zordur. Bunlarınki 1990 model dolandırıcılık.
"İmamoğlu İBB Başkanı dışında her şey oldu"
İmamoğlu, 2. Nurettin. Teoridede pratikte de İstanbul'da bir belediye de yok başkanı da yok. Ne var? Potansiyel cumhurbaşkanı yardımcısı, CHP genel başkanı, potansiyel bir cumhurbaşkanı, Meral Akşener'in söylemiyle bir Mehdi var, yüzündeki rabbiyesiriyle.. Adam belediye başkanı hariç her şey oldu.
175 milyar lira borcu var. Elini attığı her şeyi kurutup bozduğu gibi, temel atmama töreninde olduğu gibi, toplu taşımayı da bozdu. İstanbul'da toplu ulaşımın 40 yılını biliyorum. Şimdi 1980'lere döndük. Otobüsler berbat, kirli, su damlatıyor. Ya kaza yapıyor, ya bozuluyor ya da yanıyor. Metrolar bozuluyor. Millet panikliyor.
Özel aracı olup kullananlar için trafik ayrı bir problem. Bütün bunlara baktığınızda, İstanbul'da yaşam gerçekten cehenneme dönmüş durumda. Taksi, otobüs, vapur düzensiz. Yürüyen merdiven, asansör durabilir. İçinde kalabilirsiniz. Metro hatlarında yürümek durumunda kalabilirsiniz. 1980'lerde bile görülmeyen, doğu bloku ülkelerinde yaşananlar yaşanıyor.
176 milyar TL borçlanmış bir belediye, paramparça olmuş, bütün bütçeleri, ödemeleri alt üst olmuş, işçilerin greve gittiği, kaçak göçek sözleşmelerle bir şeylerin yapılmaya çalıştığı bu belediyede para nereye gidiyor? YouTube kanallarına, şarkıcılara ve reklama gidiyor.
"CHP 49 milyon lira öderse kurtuluş reçetelerini açıklarım"
Özgür Özel için medyada söylenen tavşan aday söylemi çok yakışıyor. Elimizde bir Ekrem İmamoğlu var. İmamoğlu CHP için Ecevit'ten sonra bir şey kazanan ilk adayla karşı karşıya kaldılar. Ve şok oldular, nerede kullanacaklarını şaşırdılar. "İBB'den alalım, cumhurbaşkanı adayı yapalım belediyeyi kaybederiz. CHP'nin başına getirelim, cumhurbaşkanlığını kaybettik İBB'yi de kaybederiz.." Nereye koyacaklarını bilmiyorlar. Tam bu sıkışmışlıkta, ellerindeki tek kazanan, benim 2. Nurettin dediğim, onların 2. Ecevit dediği İmamoğlu.
O zaman şöyle bir plan yaparız: CHP'nin başından Kılıçdaroğlu şu anda düşerse, bu karışıklıkta oy alamazlar. Şimdi kalırsa, değişimciler nedeniyle parti içi kavgalar artar. En son adam orakla saldırdı. Siyaset böyle mi olur? Buradan kurtulmak için ne yapalım? İBB seçiminde İmamoğlu'nu aday yapalım ama onu temsilen Özgür Özel'i başkan seçelim. Sonra İmamoğlu'na İBB'yi kazandıralım. Daha sonra Özgür Özel, CHP koltuğunu İmamoğlu'na devretsin. Ekrem İmamoğlu da cumhurbaşkanı adayı olsun. Bu planı devreye sokmaya çalışıyorlar.
Ama bu plan çalışmayacak. Niye? Değişimciler, ezoterikçiler, mistik CHP'liler, CHP'nin içindeki Dersim ve PKK klikleri.. Pek de Atatürkçülere göz açtıracak gibi değiller. Zaten CHP'nin içinde de Atatürkçü pek kalmadı. Bu karışıklığın içinden çıkabilecekleri tek formül Özgür Özel formülü. Bu formülün o kadar açığı var ki. Bundan kurtuluşları var, fakat siyasi zeka gerçekten sıfır.
Ben bunu anlatırım, ama bedavaya anlatmak istemiyorum. CHP'ye teklif ediyorum. Bana 49 milyon artık KDV öderlerse, CHP'nin buradan çıkışını anlatırım. Neden mi 49 milyon? O mutfak videolarını çeken adam, 49 milyon aldı gitti.