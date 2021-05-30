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    Eren-15 Operasyonunda şehidimiz var

    Ağrı-Doğubayazıt'da gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonunda bir jandarma şehit oldu.
    • DHA
    • 30.05.2021 - 00:42
    • Güncelleme : 30.05.2021 - 00:43
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    Eren-15 Operasyonunda şehidimiz var

    İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ağrı-Doğubayazıt'da gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonunda bir şehidimiz var.

    İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

    "Ağrı-Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen  Eren-15 Operasyonunda çıkan çatışmada  bir kahraman jandarma personelimiz ağır yaralanmış, helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz millletimize, kederli ailesine ve Jandarmamıza başsağlığı diliyoruz."

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