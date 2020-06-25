Eren Bülbül'ün paylaşımı yeniden yürek sızlattı

Trabzon'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile yeniden gündem oldu.

Trabzon'da, PKK’lı teröristler erzak çalmak için Maçka ilçesinde bir bölgeye geldi. Onları fark eden 15 yaşındaki Eren Bülbül ise durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Güvenlik güçlerine teröristlerin yerini gösteren Bülbül, çıkan çatışma sonucu yaralanarak hayatını kaybetti.

ÜÇÜNCÜ YILINDA DA UNUTULMADI

Vatanı uğruna 3 yıl önce şehit olan Eren Bülbül, ölümünün üçüncü yılında da unutulmadı.

24 Haziran'da yaptığı, "Biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren" paylaşımıyla yeniden Türkiye'nin gündemine geldi.

7'den 70'e herkes Eren Bülbül'ü anarak, dualar etti.

Eren'e milyonlarca kişi "İyi ki varsın Eren" olarak cevap verdi.