Ergani DBP ilçe başkanıyla DEAŞ'lı teröristlerin Yunanistan'a kaçışı engellendi

Lastik botla Yunanistan sınırını geçmeye çalışan eski Ergani DBP ilçe başkanıyla birlikte 2 PKK'lı 1 DEAŞ'lı teröristin kaçışı, güvenlik güçleri tarafından engellendi.

İçişleri Bakanlığı, kırsal alanda sürdürülen başarılı operasyonlarla birlikte terör örgütü PKK'nın büyük darbeler yediğini ve bölgedeki etkisinin sona erdiğini belirten açıklamalarda bulundu.

Bakanlık yetkilileri, PKK'nın kent merkezlerinde de jandarma ve emniyet birimlerince düzenlenen operasyonlarla hareket kabiliyetini kaybettiğini açıkladı.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Aralarında eski Ergani DBP ilçe başkanının da bulunduğu 3 şüpheli, 12 Ocak'ta Meriç Nehri üzerinden bot/kayıkla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen takip ve operasyon sonucunda Uzunköprü Sınır Hattı'nda yakalandı.

İKİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MENSUPLARI, ORTAK HAREKET ETTİ

İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'sinin PKK, diğerinin DEAŞ'a üye olma suçundan haklarında daha önceden işlem yapıldığı tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PKK VE DEAŞ İŞ BİRLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yetkililer, söz konusu operasyon ile geçmişte terör örgütü PKK elebaşlarından "Cemal" kod adlı Murat Karayılan'ın "DEAŞ ile iş birliği yapılması" yönünde örgüt mensuplarına verdiği talimatın Edirne'de yapılan operasyonla gün yüzüne çıktığını vurguladı.