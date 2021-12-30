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    Ergene Nehri’nin debisi 10 kat arttı

    Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen sel sonrası Ergene Nehri, turuncu kategoriye yükseldi.
    • İHA
    • 30.12.2021 - 15:47
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 16:09
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    Ergene Nehri’nin debisi 10 kat arttı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan yağış sonrası oluşan sel, tarlalara kadar yayıldı.

    Sel sonrası Ergene Nehri’nin Uzunköprü ilçesi bölgesindeki kolu ise kritik seviyelere geldi.

    NEHRİN DEBİSİNDE KORKUTAN YÜKSELİŞ

    Son verilere göre Ergene Nehri’nin debisi, Lüleburgaz ve Yenicegörece bölgelerinde bugün itibaıyla 220-250 metreküp seviyelerine kadar yükseldi.

    Bölge halkı, Ergene Nehri’nin taşmasından endişe ediyor.

    Debinin yükselmesi ile yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda bulunan tarihi Uzunköprü’nün gözlerinin de suyla kaplandığı gözlendi.

    Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım alanları sular altında kaldı ViDEO

    Ergene Nehri’nin debisi 10 kat arttı #1

    Ergene Nehri’nin debisi 10 kat arttı #2

    Ergene Nehri’nin debisi 10 kat arttı #3

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