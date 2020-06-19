Karantina döneminde kirliliği azalan Ergene Nehri, normalleşme süreciyle birlikte fabrikaların açılmasıyla yeniden kirli akmaya başladı.

Bir zamanlar Trakya bölgesinin ekmek kaynağı olan Ergene Nehri, fabrikaların kirli atıkları sebebiyle kirlenmeye başlamış ve kurumaya yüz tutmuştu. Koronavirüs sonrası karantina döneminde, kirliliği azalan Ergene çevresinde bulunan fabrikaların faaliyete geçmesiyle tekrar kirlendiği görüldü.

TEMİZLENMEYE BAŞLAMIŞTI

Korona virüs tedbirleri kapsamında sanayi kuruluşlarının üretimine ara vermesiyle birlikte sanayi bölgelerinin etrafından geçen ve uzun yıllardır sanayi kuruluşlarının atıkları nedeniyle kirlilikle boğuşan Ergene Nehri, sanayi üretiminin ve buna bağlı olarak kirleticilerin azalması sonucu temizlenmeye başlamıştı.

Ancak normalleşme süreciyle birlikte üretimlerine devam eden fabrikaların atıklarını arıtmadan bırakarak kirlettiği Ergene Nehri de eski normale döndü.

RENGİ SİYAH AKIYOR VE KOKU YAYIYOR

Rengi siyah akmaya başlayan ve zaman zaman köpüklenerek ürkütücü görüntüler oluşturan Ergene Nehri’nden çevreye koku da yayılıyor.

Yetkililer, geçmiş yılları göz önünde bulundurarak Ergene Nehri’ndeki kirliliğin şu an önemli ölçüde azaldığını belirtti.

NEHİRDEKİ KİRLİLİK TAMAMEN SONA ERECEK

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çalışmaları kapsamında Türk mühendislerinin tasarladığı tünel açma makinesi “Lale” ile açılan tünellerle Ergene Nehri'ndeki suyun arıtıldıktan sonra Marmara Denizi'ne pompalanmasıyla Ergene Nehri’ndeki kirliliğin tamamen sona ereceğini ifade edildi.

Devlet Su İşleri tarafından yıllardır çalışmaları gerçekleştirilen ve kısa bir süre önce tamamlanarak hizmete açılan Meriç-Ergene İletim Kanalı projesi kapsamında Meriç Nehri'nden alınan suyun doğrudan 13 kilometrelik su kanallarıyla Ergene Nehri'ne akıtılmasıyla da kirliliğin azaltıldığı vurgulandı.

Ergene yine kirlenmeye başladı VİDEO



