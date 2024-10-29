Erzican'da polisten kız yurtları önünde sıkı denetim

İHA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce üniversite öğrencilerinin güven ve huzur içinde barınma ve eğitim almalarını sağlamak amacıyla denetimler sürüyor.

206 ŞAHIS VE 73 ARAÇ SORGULANDI

Bu kapsamda Mama Hatun ve Salih Baba Kız Öğrenci Yurtları önünde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama yapıldı.

Uygulamada 206 şahıs ve 73 araç sorgulandı. Yurt çevrelerindeki gerekli tüm önlemler titizlikle alınarak uygulamaların devam edeceği belirtildi.