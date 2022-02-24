Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 'Fıratlar' olarak bilinen komando timleri, Munzur ve Mercan dağlarında zorlu doğa koşullarına rağmen teröre geçit vermiyor.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığına bağlı 'Fıratlar' olarak bilinen Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı timleri görev bölgelerinde zorlu kış şartlarına rağmen terör örgütlerine aman vermiyor.

2 METREYİ BULAN KARDA VATAN SAVUNMASI

Yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığı, soğuk ve araziye rağmen düzenledikleri operasyonlarla bölgede terör örgütünün faaliyetlerini önleyen Fıratlar timi, Munzur ve Mercan dağları başta olmak üzere sorumluluk sahalarında görevlerini başarıyla yerine getiriyor.

Erzincan Fıratlar timi, terör örgütüne göz açtırmıyor - VİDEO

7/24 GÖREV BAŞINDA

Kış koşullarına uygun teçhizatla 2 metreyi bulan karla kaplı arazide operasyonlar gerçekleştiren komando timleri, teröristlerin barınabilecekleri sığınak, mağara gibi yerleri bulup imha ederek teröristlerin kış üslenmesine izin vermedi. 7 gün 24 saat esasıyla görev başında olan komando timleri, bölgede huzur ve güveni sağladı.