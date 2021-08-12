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    Erzincan-Sivas karayolunda heyelan

    Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde heyelan nedeniyle kapanan yol, gece saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı.
    • DHA
    • 12.08.2021 - 19:53
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 23:31
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    Erzincan-Sivas karayolunda heyelan

    Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Erzincan'ın 25'inci kilometresindeki tüneller mevkisinde heyelan meydana geldi.

    SİVAS İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI

    Yol kenarındaki dağdan gelen kaya ve çamur istinat duvarını yıkarak Sivas istikameti ulaşıma kapandı. Şans eseri yoldan geçen aracın bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

    GECE SAATLERİNDE YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

    Kapanan yolun yeniden açılması için bölgeye AFAD, karayolları ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapanan yol Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu gece saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı.

    Erzincan-Sivas karayolunda heyelan VİDEO

    Erzincan-Sivas karayolunda heyelan meydana geldi -1

    Erzincan-Sivas karayolunda heyelan meydana geldi -2

    Erzincan-Sivas karayolunda heyelan meydana geldi -3

    Erzincan-Sivas karayolunda heyelan meydana geldi -4

    Erzincan-Sivas karayolunda heyelan meydana geldi -5

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