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    • Erzincan Valiliği, Atatürk portresinin bakım ve onarımının yapıldığını açıkladı

    Erzincan Valiliği, Atatürk portresinin bakım ve onarımının yapıldığını açıkladı

    Kesiş Dağları'na yapılan Atatürk portresinin solmaya başladığı iddia edildi. Erzincan Valiliği, portrenin kentin simgesi olduğunu vurgulayarak üzerinde bulunan otların temizlendiğini belirtti.
    • 29.08.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 17:08
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    Erzincan Valiliği, Atatürk portresinin bakım ve onarımının yapıldığını açıkladı

    Erzincan'da, 40 yıl önce 3 bin askerin çalışmasıyla dev Atatürk portresi yapıldı.

    Kesiş Dağları'na 176 metre boyunda yapılan portrenin, 7 bin 500 metrekare alana, 600 ton taş ve 210 ton harç ile 200 ton boya kullanılarak yapıldığı biliniyor.

    Zaman zaman bakım ve onarım çalışmaları yapılan portreyle ilgili dün, solmaya başladığı iddia edildi.

    Erzincan Valiliği'nden açıklama

    AA'nın aktarımına göre; iddiaların ardından Erzincan Valiliği, portrenin kentin sembollerinden biri haline geldiğini aktararak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Her yıl portre üzerinde temizleme çalışmaları yapılmaktadır"

    "Bu önemli eserin en güzel şekilde korunması ve geleceğe taşınması için gerekli tüm tedbirler alınmakta ve çalışmalar yapılmaktadır. Bu önemli eseri şehrimize kazandıran Mustafa Aydemir 2017 yılında ilimize davet edilmiş olup, önerileri doğrultusunda Atatürk portresi üzerinde kapsamlı onarım ve boyama çalışması yapılmıştır. İl Özel İdaresince her yıl belirli periyotlarla portre üzerinde ve çevresinde temizleme çalışmaları yapılmaktadır. 2020 yılında yapılan ot temizleme çalışmalarının yanında portrenin solan kısımlarında boyama çalışması da yapılmıştır."

    Erzincan Valiliği, Atatürk portresinin bakım ve onarımının yapıldığını açıkladı #1

    Yeniden boyama yapıldı

    Açıklamada, son olarak İl Özel İdaresince 20 Ağustos 2022'de başlatılan ve 27 Ağustos 2022'de tamamlanan çalışmayla portre üzerinde bulunan otların temizlendiği belirtilerek, "Yapılan temizlemenin ardından 3 bin 200 kilogram beyaz boya ve 3 bin 800 kilogram siyah boya kullanılarak boyama işlemi de yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.

    Erzincan Valiliği, Atatürk portresinin bakım ve onarımının yapıldığını açıkladı #2


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