Erzincan'da 11 yaşındaki çocuğun kaşına takılan kanca çıkarıldı
Tercan ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun kaşına olta kancası saplandı. Ekipler tarafından hastaneye götürülen çocuğun kaşındaki kanca müdahalelerin ardından çıkarıldı.
- AA
- 05.08.2021 - 23:03
- Güncelleme : 05.08.2021 - 23:09
Erzincan’da balık tutarken olta kancası yanlışlıkla kaşına saplanan çocuğun yardımına doktorlar ve itfaiye ekipleri koştu.
Tercan ilçesinde Karasu Nehri'nde ailesi ile balık tutmak istediği sırada S.G'nin atığı oltanın kancası, kazara 11 yaşındaki İ.G'nin kaşına saplandı.
İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ KANCAYI ÇIKARDI
İ.G, ailesi tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Acil serviste yapılan kontrolün ardından Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi.
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle İ.G'nin kaşındaki kanca kısa sürede çıkartıldı.