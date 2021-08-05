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    Erzincan'da 11 yaşındaki çocuğun kaşına takılan kanca çıkarıldı

    Tercan ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun kaşına olta kancası saplandı. Ekipler tarafından hastaneye götürülen çocuğun kaşındaki kanca müdahalelerin ardından çıkarıldı.
    • AA
    • 05.08.2021 - 23:03
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 23:09
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    Erzincan'da 11 yaşındaki çocuğun kaşına takılan kanca çıkarıldı

    Erzincan’da balık tutarken olta kancası yanlışlıkla kaşına saplanan çocuğun yardımına doktorlar ve itfaiye ekipleri koştu.

    Tercan ilçesinde Karasu Nehri'nde ailesi ile balık tutmak istediği sırada S.G'nin atığı oltanın kancası, kazara 11 yaşındaki İ.G'nin kaşına saplandı.

    İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ KANCAYI ÇIKARDI

    İ.G, ailesi tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    Acil serviste yapılan kontrolün ardından Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi.

    İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle İ.G'nin kaşındaki kanca kısa sürede çıkartıldı.

    Erzincan da 11 yaşındaki çocuğun kaşına takılan kanca çıkarıldı #1

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