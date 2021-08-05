Erzincan'da kamyonetin bagajına saman yükleyen iki kişiye yıldırım çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Erzincan'da güneşli hava son zamanlarda yerini sağanak yağışa bıraktı.

Kentte etkili olan sağanak sonrası merkeze bağlı Handeresi Köyü yakınlarında bulunan derenin taşması sonucu, çamurlu su ile kaplanan köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

DERENİN ETRAFINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

AFAD, görevlileri olay yerine giderek çalışma başlattı. Güvenlik amacıyla dereye yakın bulunan Geçit Mahallesi'ndeki yollar da trafiğe kapatıldı.

Akyazı beldesinde de arazide kamyona saman çuvallarını yüklemek isteyen Abdulaziz Kurt ve Mehmet Korkmazoğlu'na yıldırım isabet etti.

Olayı fark edenler durumu 112 Acil Servis ile jandarmaya bildirdi.

Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzincan'da 2 kişiye yıldırım çarptı VİDEO

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