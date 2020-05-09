Dolar
7.0838
-0.1268%
Euro
7.6838
-0.0754%
Altın
1702.57
-0.7965%
Borsa
97845.2
-0.5626%
G. Altın
388.026
-1.2269%
Bitcoin
71355.22
2.351%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Erzincan’da 4.0 büyüklüğünde deprem

    AFAD verilerine göre Erzincan saat 18.41’de 4.0 büyüklüğündeki depremle sallandı.
    • İHA
    • 09.05.2020 - 20:07
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Erzincan’da 4.0 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 18.41’de merkez üssü Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Gümüşçeşme olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    CAN VE MAL KAYBI YOK

    Depremin yerin 7.52 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

    Depremin Tunceli ve Elazığ’dan da hissedildiği bildirildi. Depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.

    Görüş Bildir